Bundesliga: Wolfsburg da sogno, 4 sberle al Bayern

22:45 - La Bundesliga riparte col botto. Dopo la lunga pausa invernale il Bayern Monaco crolla sul campo del Wolfsburg nel big match della prima giornata di ritorno. I padroni di casa travolgono i bavaresi con le doppiette di Bost e De Bruyne. Inutile la rete di Bernat, autore del momentaneo 1-3. La squadra di Guardiola incassa la prima sconfitta stagionale in campionato e vede avvicinarsi il Wolfsburg, che riduce a 8 punti il distacco dalla capolista.

Il protagonista inatteso dei primi 45 minuti è l'olandese Bas Dost. Il 25enne attaccante, a segno solo due volte in campionato prima di stasera, riesce a infilare per due volte la porta di Neuer, che aveva incassato solo quattro gol in tutto il girone di andata. Al 3' l'olandese sfrutta alla perfezione l'assist di De Bruyne piazzando la palla sul secondo palo con un destro chirurgico. Ma la perla della sua serata arriva nei minuti di recupero del primo tempo, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova l'incrocio dei pali con un esterno destro che lascia Neuer di sasso.

La difesa del Bayern è in vena di regali e il tris dei padroni al 53' lo conferma. De Bruyne si infila tra i centrali bavaresi e non sbaglia a tu per tu con il portiere della nazionale tedesca. Due minuti dopo la squadra di Guardiola riapre la gara approfittando di un gentile omaggio di Naldo, che regala a Bernat una palla solo da spingere in porta. Il Wolfsburg però non sbanda e al 73' chiude i conti ancora con lo scatenato De Bruyne, che in contropiede suggella la sua gara da sogno con una sassata di sinistro sotto la traversa che fulmina Neuer. Il Wolfsburg, in campo con il lutto al braccio per ricordare Junior Malanda, si regala una serata indimenticabile e rende omaggio nel modo più bello al giovane calciatore belga scomparso lo scorso 10 gennaio in un incidente stradale.