Bundesliga: vincono Leverkusen e Dortmund

In attesa della capolista Bayern Monaco, impegnata domani contro l'Hoffenheim, vince e resta in scia il Borussia Dortmund. La squadra di Tuchel chiude la pratica Ingolstadt grazie ad una doppietta del solito Aubameyang, l'ex Milan si porta così a quota 20 reti in Bundesliga, ed è sempre più leader della classifica marcatori. Incredibile pareggio, invece, per l'Herta Berlino che si fa rimontare dal 3-1 al 3-3 dal Werder Brema ma si conferma la terza forza del torneo a quota 34 punti. Avanza anche il Leverkusen, le aspirine conquistano tre punti importanti nel match casalingo contro l'Ingolstadt (doppietta per il Cicharito Hernandez). Bene anche lo Schalke, che va a vincere per 2-0 sul campo del Darmstadt e resta in zona Europa League. Finisce 0-0 Augsburg-Eintracht.