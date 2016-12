Bundesliga: valanga Dortmund, Bayern agganciato

Il Borussia Dortmund è uno spettacolo. Nella domenica pomeriggio della terza giornata di Bundesliga gli uomini di Thomas Tuchel sconfiggono con un netto 3-1 l'Hertha Berlino e agganciano il Bayern Monaco in vetta alla classifica a 9 punti: a segno Hummels, Aubameyang e Adrian Ramos, inutile la rete ospite di Kalou. Capitombolo per il Moenchengladbach: i futuri avversari della Juventus in Champions perdono 2-1 in casa del Werder Brema.

Al Westfalenstadion il Borussia Dortmund conferma le ottime impressioni di questo avvio di stagione e domina, almeno per 80 minuti, la sfida con l'Hertha Berlino. Bel gioco e diverse occasioni già nella prima frazione, con la squadra di Tuchel che passa al 28' grazie all'incornata di testa di Hummels su assist perfetto di Kagawa.



La ripresa è anche meglio: i gialloneri volano sul 2-0 al 51' grazie ad Aubameyang, che deposita in rete a porta vuota su sponda illuminante di Ginter. Al 79' Salomon Kalou ribadisce in rete un destro di Darida, fermando a 259 minuti l'imbattibilità in campionato del portiere Burki. Solo un pizzico di paura per i padroni di casa, che al 93' chiudono il match con Adrian Ramos al termine di uno splendido contropiede corale.



Al Weserstadion di Brema il Werder sconfigge a sorpresa il Borussia Moenchengladbach e trova il primo successo in campionato dopo un pareggio e una sconfitta nelle due giornate d'apertura. Decidono il rigore di Johansson e il gol di Vestergaard, ai futuri avversari della Juventus nel girone di Champions non basta la rete di Stindl. Crisi nera per la squadra di Favre, ultima in classifica a zero punti.