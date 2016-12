Bundesliga: tris Dortmund, riscossa Leverkusen

20:22 - Continua la risalita del Borussia Dortmund in Bundesliga. Nonostante la sconfitta di Torino contro la Juventus in Champions League, i gialloneri di Klopp infilano il quarto successo in campionato: 3-0 nei minuti finali allo Schalke 04 firmato da Aubameyang, Mkhitaryan e Reus. Dopo la vittoria sull'Atletico Madrid in Coppa, il Bayer Leverkusen si rilancia anche in campionato dopo tre gare senza il bottino pieno: Rolfes al 33' piega il Friburgo.

Al Westfalen Stadion il Borussia Dortmund batte 3-0 lo Schalke 04 nel derby della Ruhr e centra il quarto successo di fila che lo porta al nono posto. I gialloneri di Klopp riscattano la sconfitta contro la Juventus in Champions ma devono attendere gli ultimi dieci minuti per avere la meglio sui biancoblu di Di Matteo. Al 78' è Aubameyang - punta centrale al posto di Immobile, 90' in panchina - a sbloccare il risultato sfruttando un errore difensivo e realizzando di esterno destro. L'attaccante del Gabon festeggia con la maschera di Batman mentre Reus di traveste da Robin della situazione. Poco dopo arriva il 2-0 di Mkhitaryan che anticipa Uchida e in spaccata insacca sul traversone da destro di Gundogan. Il tris è di Reus all'86' che approfitta di un errato stop del portiere Wellenreuther, gli ruba palla e realizza.



Risorge il Bayer Leverkusen che, dopo la vittoria per 1-0 in Champions sull'Atletico Madrid, ritrova il successo anche in campionato dopo tre turni: la squadra di Schmidt batte 1-0 il Friburgo, penultimo, in virtù della rete di Rolfes al 33' che si avventa sulla respinta del portiere e insacca. L'Herta Berlino supera 1-0 l'Augsburg con gol di Kalou all'88', l'Hoffenheim piega 2-0 il Mainz con reti di Volland e Polanski nella ripresa mentre lo Stoccarda fanalino di coda fa 1-1 ad Hannover. Nel match finale del sabato, successo per 2-1 dell'Eintracht sull'Amburgo con doppietta di Meier.