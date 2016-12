Bundesliga: super Dortmund, cade lo Schalke

Il Borussia Dortmund si conferma la seconda forza della Bundesliga. Tutto facile per i gialloneri contro l'Eintracht Francoforte. Finisce 4-1 il posticipo della 16a giornata. Ospiti in vantaggio al 6' con un tiro dalla distanza di Meier, poi è solo Dortmund: Mkhitaryan pareggia al 24', raddoppia Aubameyang al 57', poi tocca a Hummels al 61' e Ramos all'87' sigla il poker definitivo. Sconfitta, invece, per lo Schalke, fa festa l'Augsburg (2-1).