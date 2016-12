Bundesliga: super Bayern, tris al Leverkusen

Il Bayern Monaco è un carro armato e dopo tre giornate è in testa alla Bundesliga a punteggio pieno con 9 punti. La squadra di Guardiola festeggia all'Allianz Arena col 3-0 al Bayer Leverkusen, reduce dal successo in Champions contro la Lazio che è valsa il passaggio alla fase a gironi. Protagonista del match è Thomas Mueller che firma una doppietta (secondo gol su rigore); tris di Robben, sempre dal dischetto.

Vola il Bayern Monaco che nella terza giornata della Bundesliga batte 3-0 il Bayer Leverkusen all'Allianz Arena e resta a punteggio pieno con 9 punti. La squadra di Guardiola, reduce dal 2-1 in rimonta sul campo dell'Hoffenheim, sblocca il risultato al 26' insaccando sul pregevole assist di Douglas Costa. Poco dopo lo stesso brasiliano è fermato dal palo mentre al 37' Calhanoglou, in gol contro la Lazio nel 3-0 di Champions, vede la sua punizione deviata da Neur sul montante. A inizio ripresa gli ospiti hanno due buone chance ma Kiessling non capitalizza e così al 60' Mueller fa 2-0 Bayern su calcio di rigore. Dieci minuti dopo, al 70', ecco il 3-0 firmato da Robben, sempre su rigore.

Nel finale la squadra di Guardiola potrebbe dilagare ma Goetze e Lewandowski mancano di precisione in zona gol. Nelle altre gare da segnalare il 3-0 del Mainz sull'Hannover, il largo successo per 4-1 dell'Eintracht Francoforte a Stoccarda con doppietta dell'ex interista Castaignos, lo 0-0 tra Darmstadt e Hoffenheim, il 2-1 in rimonta del Colonia sull'Amburgo e il successo esterno della neopromossa Ingolstadt ad Augsburg grazie al gol partita di Leckie.