Bundesliga: super Bayern, il Werder vince e si salva

La Bundesliga si conclude con un colpo di scena in coda alla classifica. Il Werder Brema , infatti, grazie al gol segnato da Djilobodji all'88', batte 1-0 l'Eintracht e si salva. Era già tutto deciso, invece, in testa alla graduatoria, l'ultimo turno conferma la supremazia del Bayern Monaco che s'impone 3-1 sull'Hannover. Il Dortmund già certo del secondo posto fa 2-2 con il Colonia. In Champions ci va anche il Leverkusen (3-2 all'Ingolstadt).

La Bundesliga ha emesso tutti i suoi verdetti. Il Bayern Monaco grazie al 3-1 all'Hannover (doppietta do Gotze e gol di Lewandowski), incrementa il vantaggio sul Dortmund a dieci punti. I gialloneri, infatti, non vanno oltre il 2-2 in casa col Colonia. Il terzo posto che vale la Champions League diretta va al Leverkusen (3-2 all'Ingolstadt). Partirà dai preliminari, invece, il Monchengladbach vittorioso per 2-0 sul Darmstadt. I piazzamenti che valgono l'Europa League li conquistano; lo Schalke (4-1 all'Hoffenheim) e il Mainz e l'Herta che nello scontro diretto pareggiano 0-0. Vittoria fondamentale in coda alla classifica per il Werder Brema, l'1-0 segnato da Djilobodji all'88' all'Eintracht vale la salvezza per i biancoverdi e costringe il Francoforte allo spareggio playout contro la terza classificata della seconda divisione (il Norimberga). Retrocedono lo Stoccarda, battuto 3-1 dal Wolfsburg e l'Hannover.