Bundesliga: storico Lewandowski, 5 gol in 9 minuti e il Bayern vola

Robert Lewandowski entra di diritto nella storia del calcio siglando 5 reti in appena 9 minuti (dal 51' al 60') trascinando così il Bayern Monaco al successo nella 6a giornata di Bundesliga per 5-1 in rimonta sul Wolfsburg, in vantaggio nel primo tempo con Caligiuri . Per l'attaccante polacco la cinquina è ancora più bella perché subentrato a inizio ripresa dopo la panchina iniziale impostagli da Guardiola. Bavaresi a punteggio pieno.

Guardiola lascia Lewandowski in panchina dal primo minuto inserendo il tridente composto da Douglas Costa, Muller e Gotze. La scelta di Guardiola non paga e al 26' il Wolfsburg passa in vantaggio con Caligiuri che, servito da Draxler, infila Neuer con il destro. Il portiere bavarese rischia grosso quando esce a metà campo, perde la sfera che arriva sul destro di Guilavogui che colpisce il palo esterno da 50 metri.



Il Bayern non trova il pari e così a inizio ripresa entra Lewandowski. Il polacco ci mette 5 minuti per trovare l'1-1 con un tocco sotto porta su passaggio di Muller. Palla a centrocampo e sul rilancio di Douglas Costa il numero 9 raddoppia. Al 55' il tris è servito: Lewandowski calcia addosso a Benaglio ma è lestissimo a ribadire in rete la respinta. Due giri di orologio più avanti ed è sempre il bomber polacco a trovare l'angolino basso da fuori area. La ciliegina sulla torta arriva al 60' quando l'attaccante in semi-rovesciata mette dentro l'assist di Goetze. Una cinquina da leggenda. Il Bayern, a 18 punti in 6 gare, stacca il Dortmund impegnato domani con l'Hoffenheim.



Nelle altre gare della serata il Darmstadt batte 2-1 il Werder Brema con doppietta di Wagner che risponde al vantaggio ospite di Johansson. L'Herta si impone 2-0 sul colonia con il bis di Ibisevic mentre l'Amburgo passa 1-0 sul campo dell'Ingolstadt grazie al gol di Gregoritsch.