Bundesliga: si ferma il Bayern, solo un pari a Francoforte

Lo stop del Bayern prima o poi doveva arrivare. Nell'anticipo dell'11.o turno di Bundes, i bavaresi non vanno oltre lo 0-0 a Francoforte e interrompono così a dieci la striscia di successi in campionato che durava dalla prima giornata . Gli uomini di Guardiola , che in Champions cercheranno vendetta con l'Arsenal, dominano ma non riescono a trovare la via del gol e rischiano pure la beffa: il Borussia Dortmund , impegnato a Brema, è a -8 .

Ha attaccato dal primo all'ultimo minuto, ma non è bastato. Il Bayern Monaco - nonostante il miglior reparto avanzato della Bundes con 33 reti all'attivo - torna a casa con un deludente pareggio a reti bianche, ma la consapevolezza comunque di aver fatto la partita: l'Eintracht si è messo tutto dietro, sperando in qualche rapida ripartenza. E per poco ad inizio ripresa non trovava addirittura il gol, ma Neuer è stato bravo a dire no. A Francoforte rimane stranamente a bocca asciutta pure Lewandowski: il polacco in realtà la palla in rete ce l'aveva messa, ma in evidente posizione di offside. Insomma, tante occasioni per gli uomini di Guardiola ma nessun gol: Pep spera che i suoi attaccanti non abbiano le polveri bagnate anche con l'Arsenal in settimana, visto che vuole vendicare il ko patito all'Emirates.