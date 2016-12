Bundesliga: scatto Bayern col Colonia, l'Hertha non sbaglia

A sette giornate dalla fine della Bundesliga, il Bayern Monaco non dà segni di cedimento: nel 27esimo turno, i bavaresi superano 1-0 il Colonia e tornano a +8 sul Dortmund (gialloneri impegnati domenica con l'Augsburg). Al RheinEnergieStadion decide il gol numero 25 in campionato di Lewandowski . Successo fondamentale in chiave terzo posto per l'Hertha Berlino, che stende 2-1 l'Ingolstadt. Pari in extremis del Wolfsburg con il Darmstadt (1-1).

E' un lampo dopo 10' dell'attaccante polacco, sempre più capocannoniere in campionato, a regalare alla squadra di Guardiola il secondo successo di fila dopo quello per 5-0 con il Werder Brema. L'ex Dortmund, su un tocco a liberare del centrale avversario, incrocia col destro sul palo opposto infilando una conclusione potentissima che sorprende Horn.



Non si ferma la cavalcata per il terzo posto dell'Hertha Berlino: all'Olympiastadion succede tutto nella ripresa. Al 54' apre le marcature per i padroni di casa Haraguchi, un quarto d'ora dopo il giapponese veste i panni del rifinitore pescando a centro area l'inserimento di Kalou. La rete al 75' di Hinterseer mette paura alla squadra di Dardai, che però alla fine può festeggiare i tre punti. Seconda partite di fila senza vittorie per il Wolfsburg, che alla Volkswagen Arena rischia la figuraccia contro il Darmstadt. Vantaggio ospite con Wagner al minuto 82, ma per fortuna dei lupi ci pensa Schurrle in pieno recupero (su assist di Kruse) a regalare un punto comunque amaro per la squadra di Hecking, che dopo il pareggio del Mainz in casa del Werder Brema rimane a -3 dalla zona Europa League.