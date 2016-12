Bundesliga: Reus-Kagawa, il Dortmund replica al Bayern

Contropiede, verticalizzazione e gol. Azione da manuale quella che al 30' buca la difesa del Mainz, con Castro che pesca il taglio di Reus per il decimo gol in campionato dell'attaccante tedesco (e decimo in carriera su tredici match disputati contro il Mainz). Azione in fotocopia quella che porta al 2-0 degli uomini di Tuchel, solo che questa Aubameyang si concede l'extra-pass per l'appoggio a porta vuota di Kagawa. Il tutto viene funestato dalla terribile notizia di un tifoso del Dortmund che viene stroncato da un attacco di cuore proprio durante il match. Tre punti pesantissimi per il Bayer Leverkusen, che prosegue la sua rincorsa all'Europa fermando una striscia di tre partite senza vittorie. Le aspirine passano di misura contro l'Amburgo, aiutate dallo sfortunato autogol al minuto 18 di Albin Ekdal, vecchia conoscenza del calcio italiano.