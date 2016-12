Bundesliga: poker Dortmund, pari fra Leverkusen e Schalke

Tutto facile per il Borussia Dortmund : i gialloneri nella 14a giornata di Bundesliga superano 4-1 lo Stoccarda , salgono a quota 32 in classifica e ritornano a -8 dal Bayer Monaco . Fondamentale il solito Aubameyang , autore di una doppietta. Finisce in parità il match fra Bayer Leverkusen e Schalke : ospiti in vantaggio con Choupo-Moting, 'Aspirine" che trovano il pari grazie all'autorete di Riether. Termina senza reti Augsburg-Wolfsburg .

Dopo il ko di Amburgo la formazione di Tuchel aveva un solo obiettivo: i tre punti contro lo Stoccarda che in settimana ha sostituito mister Zorniger con Krammy. Il cambio in panchina non porta i frutti sperati: bastano tre minuti a Castro per firmare il vantaggio con un tap-in di testa. Al 19' è già 2-0: gran pallonetto di Aubameyang e palla in fondo al sacco. Didavi nel finale del primo tempo prova a riaprire i conti col gol del 2-1, ma a metà ripresa l'autorete di Niedermeier condanna gli ospiti, prima del sigillo del solito Aubameyang in pieno recupero. Gol numero 17 (realizzato con un diagonale chirurgico) per l'attaccante ex Saint Etienne, sempre più capocannoniere.



Bayer Leverkusen e Schalke approcciano al match appaiate in classifica: gara equilibrata, che non si sblocca fino al 50', quando Goretzka trova il corridoio giusto per l'inserimento vincente di Choupo-Moting. Il pareggio delle 'Aspirine' arriva a cinque minuti dal novantesimo, quando Fahrmann devia un cross dalla destra sul volto di Riether, per il più classico degli autogol sfortunati. Finisce senza reti la sfida fra Augsburg-Wolfsburg: il distacco dei biancoverdi dal Dortmund cresce a 7 lunghezze. Nel finale arriva anche l'espulsione di Dante, ma l'Augsburg non ne approfitta, agganciando comunque lo Stoccarda al penultimo posto della graduatoria.