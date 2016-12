Bundesliga: poker Bayern, il Wolfsburg si inceppa

Il Bayern Monaco torna a correre anche in Bundesliga: la squadra di Guardiola batte 4-0 lo Stoccarda , brinda all'11esima vittoria in 12 giornate e torna momentaneamente a +8 sul Borussia Dortmund. Le reti del successo bavarese arrivano tra l'11' e il 40' e portano la firma di Robben, Douglas Costa, Lewandowski e Muller. Cade il Wolfsburg , battuto 2-0 dal Mainz: espulso Draxler . Il Borussia Moenchengladbach non va oltre lo 0-0 con l'Ingolstadt.

Ennesima dimostrazione di forza del Bayern che all'Allianz Arena demolisce lo Stoccarda in 40 minuti: apre le danze Robben che all'11' insacca da pochi passi su assist dalla destra di Douglas Costa. Lo stesso Costa, sei minuti più tardi, raccoglie un passaggio arretrato di Müller e batte Tyton con un sinistro angolato. Tra il 37' e il 40' le alte due reti: il tris è opera di Lewandowski che sotto porta in acrobazia sfrutta un assist al bacio di Müller, il definitivo 4-0 è dello stesso Müller che segna comodamente di testa dopo una serie di batti e ribatti.



Pesante battuta d'arresto del Wolfsburg, battuto 2-0 dal Mainz: sul risultato finale pesa l'espulsione al 13' di Draxler, punito dall'arbitro per un'entrata scomposta a gamba alta su Jara che, tuttavia, appare del tutto involontaria. Di De Blasis al 31' e Malli al 75' le reti del Mainz.



Secondo ko di fila, il terzo se si considera anche la Champions, per il Bayer Leverkusen che perde 2-1 in casa contro il Colonia: il Chicharito Hernandez risponde a Maroh, poi la squadra di Schmidt resta in dieci (espulso Papadopoulos al 53') e viene colpita ancora da Maroh al 72'. Solo uno 0-0 casalingo per il Borussia Moenchengladbach, fermato sullo 0-0 dall'Ingolstadt: espulso Xhaka all'86'. Finisce 0-0 anche Hoffenheim-Eintracht Francoforte.