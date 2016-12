Bundesliga: Perisic a segno e il Wolfsburg non sbaglia

La giornata d'esordio in Bundesliga si chiude con il successo per 2-1 del Wolfsburg , che mette in cassaforte i primi tre punti e replica al Bayern grazie alla vittoria sull'Eintracht Francoforte. Alla Volkswagen Arena tocca a Ivan Perisic , obiettivo di mercato dell'Inter, aprire le marcature: croato che rimarrà poi in campo fino al triplice fischio. Nell'altro match domenicale Colonia corsaro in casa dello Stoccarda.

Wolfsburg che già al 13' sblocca l'incontro, con Perisic che firma un bellissimo colpo di testa: l'ex Borussia Dortmund, trovato alla perfezione sul secondo palo dal traversone di Kruse, prende in controtempo Hradecky infilandolo sul palo lontano. L'esultanza a testa bassa del croato che apre parecchi dubbi sulla sua permanenza in Germania (nonostante Hecking non gli conceda riposo fino al 90'). Quattro minuti dopo i lupi raddoppiano grazie a Dost, che manda a vuoto il difensore e spara sotto la traversa un siluro calciato da pochi passi.



Sembra tutto facile per De Bruyne e compagni, ma al 19' l'Eintracht accorcia con Reinartz, che dopo aver spiccato il volo incorna alla perfezione su assist dell'ex Fiorentina Seferovic. Secondo tempo in controllo per i vicecampioni di Germania, e partenza positiva in attesa di capire cosa riserverà il mercato sui fronti Perisic e De Bruyne. Il programma si chiude con il Colonia di Stoger che espugna per 3-1 la Mercedes Benz Arena: non succede nulla fino al 75', poi Modeste (su rigore) e Zoller in quattro minuti infilano il doppio vantaggio ospite. Stoccarda che si rifà sotto con Didavi, ma che nel recupero deve capitolare, affondato dal destro sottomisura di Osako, servito da Modeste.