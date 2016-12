Bundesliga: ottovolante Bayern, ma il Wolfsburg non molla

11:21 - Bayern Monaco sull'ottovolante. I bavaresi, nella 21esima giornata di Bundesliga, stendono l'Amburgo con un clamoroso 8-0: all'Allianz Arena doppiette per Muller, Goetze e Robben. Sono otto anche i punti di vantaggio che i ragazzi di Guardiola mantengono sul Wolfsburg, vittorioso 5-4 a Leverkusen al termine di una partita pazza: biancoverdi avanti 3-0 all'intervallo, poi rimontati ma decide il sigillo al 93' dello scatenato Dost, autore di 4 reti.

Serviva una prova di forza al Bayern per dimostrare di essere ancora di gran lunga la più forte in Germania: è arrivata puntuale con la scoppola rifilata al malcapitato Amburgo. Bastano 21 minuti ai bavaresi per aprire i conti: Muller è infallibile dal dischetto e due minuti dopo Goetze raddoppia, rompendo un digiuno di quasi tre mesi. A cavallo dell'intervallo si scatena Robben che prima al 36' e poi al 47' mette definitivamente la partita ghiaccio: per l'olandese fanno 10 gol nelle ultime 10 uscite. Il passivo diventa pesantissimo per gli ospiti col passare dei minuti: Muller segna pure su azione al 55', pochi secondi prima di servire l'assist a Lewandowski. Entra Ribery e partecipa alla festa al minuto 69, chiude i conti Goetze all'88' firmando pure lui la sua doppietta personale.

Spettacolo allo stato puro anche a Leverkusen, dove il Wolfsburg ne mette 3 in mezz'ora: la doppietta di Dost e sigillo Naldo zittiscono il pubblico di casa. Ma la gara è tutt'altro che finita grazie ai tre cambi di Schmidt: due gol di Son Heung-Min riaprono la contesa, ancora Dost prova ad allungare ma l'immarcabile sudcoreano e Bellarabi fanno 4-4. Triplice fischio? Ancora no, c'è tempo per il clamoroso 5-4 di Dost che completa il suo hattrick e si porta a casa il pallone. Urlo finale anche per il Moenchengladbach che si aggiudica il derby col Colonia grazie alla rete di Xhaka al 91'. In ottica Europa League brutto scivolone del Augsburg che perde 3-2 a Brema (Lukimya-Mulongoti, Di Santo e Gebre Selassie rispondono a Klavan e Werner), mentre sale al settimo posto l'Hoffenhein che batte 2-1 il fanalino Stoccarda (Firmino, Sakai e Rudy).