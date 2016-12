Bundesliga: Mueller-gol, il Bayern non si ferma

Il Bayern Monaco è un carro armato e, grazie al gol di Mueller , vince anche a Brema contro il Werder e resta a punteggio pieno con 27 punti dopo nove giornate di Bundesliga . La squadra di Guardiola ha sofferto ma non ha mancato l'obiettivo e mantiene 7 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund . Successi anche per il Wolfsburg, 4-2 all'Hoffenheim con tripletta di Max Kruse, e per lo Schalke 04, 2-1 all'Hertha Berlino con rete decisiva di Meyer al 92'.

Nella 9a giornata di Bundesliga il Bayern Monaco risponde al Borussia Dortmund, vincente nell'anticipo del venerdì, e rimette 7 punti di distanza in classifica. I bavaresi di Guardiola vincono 1-0 sul campo del Werder Brema e restano a punteggio pieno con 27 punti. La notizia è che il gol decisivo non è firmato da Lewandowski, oggi a sorpresa a secco, ma Thomas Mueller: al 23' il bomber scatta sul filo del fuorigioco, aggancia il cross filtrante di Thiago Alcantara e batte il portiere sul primo palo. L'ex juventino Vidal è stato in campo praticamente per tutta la gara, rilevato soltanto al 92' da Pantovic.

Successo in volata per lo Schalke 04, che batte 2-1 l'Hertha Berlino, in dieci dal 18' per l'espulsione del bomber Ibisevic. I padroni di casa passano al 27' col difensore Howedes, al 73' pareggia l'ivoriano Kalou per l'Hertha ma al 92', a tempo scaduto, lo Schalke 04 trova il gol partita con Meyer, freddo a trafiggere il portiere sull'invito di Sane. Ritrova il successo dopo tre partite il Wolfsburg che batte 4-2 l'Hoffenheim. Al 7' è già 2-0 coi gol di Kruse e Dost ma a inizio ripresa gli ospiti trovano il 2-2 con Schmid (2-1 al 29' di Tolijan); a salvare i biancoverdi è ancora Max Kruse, eroe di giornata, che realizza altri due gol per la tripletta personale e il successo dei Lupi. Pari senza gol per il Leverkusen, prossimo avversario della Roma in Champions League: ad Amburgo finisce 0-0. Successo esterno per la matricola Darmstadt, 2-0 in casa dell'Augsburg.

Il Borussia Moenchengladbach vola e travolge 5-1 l'Eintracht a Francoforte. Dopo le dimissioni di Favre e l'arrivo in panchina di Schubert, i prossimi avversari della Juventus in Champions League infilano la quarta vittoria dopo aver iniziato la stagione con 5 stop. Al 16' apre le marcature Raffael ma al 29' l'Eintracht trova il pareggio con Meier su calcio di rigore. Nella ripresa il Borussia si scatena: al 51' Dahoud firma il 2-1, poco dopo ancora Raffael firma il tris. Nel finale gli ospiti di Schubert dilagano: doppietta di Hahn, all'82' su rigore e al 91' su assist di Nordtveit.