Bundesliga: Malanda del Wolfsburg muore in un incidente stradale

20:29 - Tragedia in Bundesliga: Junior Malanda, 20 anni, promessa del Wolfsburg, ha perso la vita in un incidente d'auto. A riportare la terribile notizia è la 'Bild'. Lo schianto è avvenuto nel primo pomeriggio nei pressi di Porta Westfalica, in Renania. Malanda non era alla guida della vettura ma era seduto sul sedile posteriore. Sul Suv, oltre al guidatore, c'era anche un'altra persona. Sulle cause dell'incidente, la polizia parla di eccessiva velocità.

Il centrocampista belga stava raggiungendo i compagni di squadra del Wolfsburg per la partenza (fissata per le 20) alla volta del Sudafrica per il ritiro invernale: la Bundesliga è ferma. A causa della pioggia e del forte vento, il Suv su cui era a bordo Malanda ha sbandato, scavalcato il guardrail e sbattuto contro un albero. Secondo le prime notizie Malanda, seduto sul sedile posteriore, sarebbe stato sbalzato nella parte anteriore della macchina e sarebbe morto sul colpo. Gli altri due passeggeri sarebbero rimasti gravemente feriti e poi trasportati in ospedale.

