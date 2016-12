Bundesliga: Müller avvisa la Juventus, il Bayern c'è

Thomas Müller ribalta il Darmstadt e avvisa la Juventus. Nel sabato pomeriggio della 22esima giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco sconfigge 3-1 in rimonta il Darmstadt e consolida il primato in campionato. Nel primo tempo gli ospiti mettono in evidenza le lacune difensive della squadra di Guardiola con la rete di Wagner, la ripresa invece è tutta di marca bavarese: a segno il tedesco con una doppietta (un gol in rovesciata) e Lewandowski .

Non è un pomeriggio tranquillo per Guardiola all'Allianz Arena. Il Darmstadt, coinvolto nella lotta per non retrocedere, scende in campo col coltello tra i denti e nella prima frazione di gioco riesce ad impensierire seriamente la capolista. Il tecnico spagnolo opta per il 4-1-4-1 (sarà questo il modulo con cui martedì si presenterà a Torino) con Tasci a sopperire all'emergenza difesa: Dybala e compagni studino bene il gol di Wagner al 26', perché è proprio l'ex difensore dello Spartak Mosca a lasciare un buco clamoroso sul cross basso di Sirigu. Martedì, molto probabilmente, al suo posto ci sarà Benatia.



Ma la potenza offensiva del Bayern è enorme, e nella ripresa arriva il rientro contro cui il Darmstadt non può nulla. E' Müller a caricarsi la squadra sulle spalle e a ribaltare il risultato con una doppietta: primo gol di rapina al 49' su assist di Rafinha, il secondo è una perla su servizio di Vidal: al 71' stop e rovesciata su cross dell'ex bianconero, passa la paura. Nel frattempo Guardiola concede minutaggio al rientrante Ribery (non a Gotze), e all'84' è proprio il francese a fornire un pallone al bacio per Lewandowski, che a botta sicura non sbaglia.



Sono ora 59 i punti del Bayern, saldamente al primo posto nonostante lo strepitoso campionato disputato sin qui dal Borussia Dortmund, fermo a 48 ed impegnato domani nell'ostica sfida in casa del Bayer Leverkusen. Ma ciò che più interessa ai tifosi italiani, juventini in particolare, è capire le condizioni di questo Bayern: i problemi difensivi sono evidenti, ma Guardiola sembra aver portato i suoi in buone condizioni al grande appuntamento. Nella altre gare di giornata, arriva l'importante 1-0 del Moenchengladbach sul Colonia, 1-0 con rete di Dahoud: il Borussia accorcia ancora sull'Hertha Berlino, fermato sull'1-1 dal Wolfsburg.