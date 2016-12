Bundesliga: Lewandowski show, il Bayern non sbaglia

La 17esima vittoria del Bayern in Bundesliga in 19 giornate è nel segno di Robert Lewandowski, l'uomo più in forma e che certamente non farà dormire sonni tranquilli ad Allegri in vista della doppia sfida contro la Juventus agli ottavi di finale di Champions. Il polacco sblocca il risultato al 32' quando, su un traversone basso dalla sinistra di Douglas Costa, si fa trovare pronto e insacca da due passi con il destro. Crollato il fortino dell'Hoffenheim, il Bayern gioca più rilassato e nella ripresa chiude il discorso: palla in verticale di Lahm per Lewandowski che anticipa l'uscita di Baumann scavalcandolo con un pallonetto. Prosegue la crisi di risultati del Wolfsburg che non va oltre l'1-1 in casa contro il Colonia. La squadra di Hecking, che non vince dallo scorso 21 novembre, passa in vantaggio al 67' con uno splendido destro al volo di Draxler su cross dalla destra di Vieirinha, ma gli uomini di Stoger rispondono al 75' con un destro a giro di Modeste che si insacca sotto l'incrocio.