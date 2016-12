Bundesliga: il Wolfsburg spaventa l'Inter, 3-0 al Friburgo

18:03 - Dopo la vittoria per 3-1 nell'andata degli ottavi di Europa League contro l'Inter il Wolfsburg ritrova il successo anche in Bundesliga. Gli uomini di Hecking si impongono 3-0 sul Friburgo alla Volkswagen-Arena. Sugli scudi il belga De Bruyne autore del gol che ha sbloccato il risultato e assist-man per Arnold nel finale. In mezzo un rigore trasformato da Ricardo Rodriguez. Il Wolfsburg mantiene il secondo posto a -11 dal Bayern.

La doppietta all'Inter sembra aver giovato a De Bruyne, grande protagonista anche nel match contro il Friburgo. Al 18' il belga porta in vantaggio il Wolfsburg: al termine di una splendida serpentina in area spiazza Burki con un destro rasoterra sul secondo palo. La ripresa si apre su ritmi piuttosto blandi: al 77' sempre De Bruyne viene steso in area da Burki ed è rigore per i padroni di casa. Dal dischetto va lo svizzero Ricardo Rodriguez che spiazza il portiere del Friburgo. Nel finale c'è gloria anche per il 20enne Maximilian Arnold che, servito alla perfezione dal solito De Bruyne, deve solo appoggiare in rete il pallone del definitivo 3-0. Il Wolfsburg consolida la seconda piazza portandosi a 53 punti.