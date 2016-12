Bundesliga, il portiere fa la buca e il Colonia gli manda il conto

Non è costata tanto cara la bravata a Marwin Hitz : il portiere dell' Augsburg aveva scavato una piccola buca sul dischetto nella partita contro il Colonia , facendo sbagliare il rigore dall'avversario Modeste. Il giudice sportivo della Bundesliga gli ha risparmiato una squalifica ma il Colonia gli ha comunque inviato il conto : 122€ da pagare per sistemare il danno fatto sul manto erboso. "Pagherò" ha promesso Hitz.

Dopo la partita lo stesso portiere si era pentito: "Non lo rifarei". Ma il Colonia non si è impietosito e gli ha presentato il conto: 122,92€ per riparare un metro quadro di terreno e due ore di lavoro del giardiniere. Hitz su Twitter ha confermato che pagherà. I soldi, poi, andranno in beneficenza ad una clinica pediatrica.