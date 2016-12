Bundesliga: il nuovo Dortmund va, poker all'Ingolstadt

Non si ferma la marcia del nuovo Borussia Dortmund. Nella seconda giornata di Bundesliga, i gialloneri del dopo-Klopp rifilano un sonoro 4-0 a domicilio all'Ingolstadt, confermando l'ottimo momento di forma: i gol tutti nella ripresa, firmati da Ginter, Reus, Kagawa e Aubameyang. Per i ragazzi di Tuchel, primi a punteggio pieno con Bayern e Bayer, è il quinto successo di fila considerando pure i due in Europa League e quello in Coppa di Germania.