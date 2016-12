Bundesliga: il Dortmund respira, 1-0 all'Hoffenheim

23:09 - Aria fresca per il Borussia Dortmund. Nell'anticipo della 14esima giornata di Bundesliga i gialloneri sconfiggono di misura l'Hoffenheim e abbandonano l'ultimo posto in classifica, salendo a quota 14 punti: 1-0 il punteggio al Westfalen Stadion, decide un gol in apertura di Gundogan. Rimane tristemente in panchina per tutta la gara Ciro Immobile, Klopp gli preferisce Adrian Ramos e lo inserisce solo nei minuti di recupero.

Al Signal Iduna Park è un colpo di testa di Ilkay Gundogan, dopo 17 minuti di gara, a valere i tre punti per un Borussia Dortmund che torna a respirare dopo un periodo nerissimo. Il centrocampista s'inserisce con tempismo perfetto sul cross di Aubameyang e firma l'1-0 che resiste fino al termine della partita, nonostante i tentativi dell'Hoffenheim di pareggiare. La formazione di Klopp, che utilizza Immobile solo come cambio per perdere tempo nei minuti di recupero, sale a 14 punti e scavalca, almeno momentaneamente, quattro squadre. Martedì in Germania arriva l'Anderlecht già qualificato all'Europa League: i gialloneri devono vincere per mantenere il primo posto e non farsi scavalcare dall'Arsenal, impegnato nella trasferta di Istanbul contro l'eliminato Galatasaray.