Bundesliga: il Dortmund passa a Brema, Lipsia secondo

Il Borussia Dortmund vince 2-1 a Brema nella 17esima giornata di Bundesliga, l'ultima d'andata. I gialloneri, quarti a quota 30 con l'Hertha, passano grazie a Schurrle e Piszczek. Inutile il gol di Bartels per il Werder che rimane in 10 tutta la ripresa per il rosso a Drobny. Il Lipsia batte 3-0 l'Eintracht Francoforte con reti di Compper, Werner e autogol di Vallejo ed è secondo a -3 dal Bayern. Hoffenheim terzo in virtù del 2-0 sull'Augsburg.