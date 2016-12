Bundesliga: il Dortmund non sbaglia, il 'Gladbach non si ferma

Missione compiuta per il Borussia Dortmund . Nella decima giornata di Bundesliga i gialloneri battono 5-1 il fanalino Augsburg e si riportano a -7 dalla capolista Bayern: decidono la tripletta di Aubameyang e la doppietta di Reus. Alle spalle della squadra di Tuchel, scivola a -4 lo Schalke, sconfitto 3-1 in casa del Borussia Moenchengladbach: i neroverdi, reduci dal pari con la Juventus, trovano così la quinta vittoria consecutiva in campionato.

Passeggiata di salute per il Borussia Dortmund che dopo appena 18 minuti passa in vantaggio: palla di Gundogan per Aubameyang che da due passi non sbaglia. Tra il 21' e il 33' si accende l'asse Kagawa-Reus, col giapponese che inventa due perfetti assist che il compagno finalizza in rete. Ad inizio ripresa un colpo di testa di Bobadilla prova a riaprire il match, ma due acuti dello scatenato Aubameyang negli ultimi cinque minuti di gara mettono la parola fine all'incontro.



Ben più combattuta la gara del Borussia-Park, dove il Moenchengladbach mette in fila il quinto successo consecutivo stendendo la terza forza del campionato. Apre le marcature Stindl al 32', ribattendo in rete un rigore da lui stesso sbagliato, poi l'autorete di Christensen al 44' decreta l'1-1 dell'intervallo. Nella ripresa è decisiva la perfetta punizione di Raffel che al minuto 70 infila sotto l'incrocio. All'84' il diagonale di Korb spedisce il 'Gladbach al settimo posto: la Juventus è avvertita.