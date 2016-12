Bundesliga: il Dortmund non molla, Leverkusen terzo

La 21esima giornata di Bundesliga fa registrare il 15esimo successo stagionale del Borussia Dortmund , che non vuole proprio smettere di coltivare il sogno Meisterschale: i gialloneri, privi di Aubameyang , sconfiggono 1-0 l'Hannover e salgono a 48 punti, a 5 lunghezze dal Bayern Monaco . Aggancio al terzo posto per il Bayer Leverkusen , che vince 2-1 in casa del Darmstadt e approfitta del passo falso dell'Hertha Berlino a Stoccarda.0

Problemi fisici per Aubameyang, capocannoniere della Bundesliga: il gabonese dovrebbe saltare anche l'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Porto, Tuchel allora fa le prove generali schierando il tridente offensivo Kagawa-Reus-Mkhitaryan: è proprio l'armeno a regalare al WestfalenStadion un'altra vittoria grazie ad una bordata di destro al 57'. E' la rete che decide la complicata sfida contro l'Hannover e lascia il Borussia in scia del Bayern Monaco, saldamente al comando con 53 punti e impegnato domenica sul campo dell'Augsburg.



Importante successo per il Bayer Leverkusen, che vince 2-1 sul campo del Darmstadt e aggancia l'Hertha al terzo posto, a quota 35 punti: le Aspirine passano in rimonta con l'autorete di Sulu e il centro del giovane Brandt, a capovolgere il vantaggio dei padroni di casa con Wagner. Proprio i berlinesi vengono infatti battuti con un netto 2-0 dallo Stoccarda: l'Hertha non vince da quattro partite e sta vanificando lo strepitoso campionato disputato sino alla sosta invernale. Prova a risalire, infine, il Wolfsburg, ora ottavo a 30 punti dopo il 2-0 sull'Ingolstadt targato Draxler-Knoche.