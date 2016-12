Bundesliga: il Dortmund dimentica Anfield, 3-0 all'Amburgo

Tredicesimo risultato utile consecutivo in campionato e qualificazione diretta alla prossima Champions già in cassaforte per il Dortmund, che nella 30esima giornata di Bundesliga piega 3-0 l'Amburgo di Bruno Labbadia. Al Westfalenstadion bastano le seconde linee per permettere agli uomini di Tuchel di superare la resistenza ospite. Doppietta per il colombiano Adrian Ramos, mentre il match lo sblocca il baby Pulisic.

Il primo gol tra i professionisti arriva al 38', quando Pulisic riceve da Hummels, sterza in area di rigore e chiude la conclusione sul primo palo perforando Adler. Fari puntati sul centrocampista statunitense (già nel giro della Nazionale di Klinsmann), che imperversa sull'out di sinistra e al 44' propizia l'azione del 2-0 firmato Ramos (splendido tiro a giro che s'infila sul palo lontano). A inizio ripresa le cose si mettono ancor più in discesa per la squadra di Tuchel, in superiorità numerica dopo il placcaggio di Adler su Kagawa e il conseguente rosso diretto al portiere dell'Amburgo. Il definitivo 3-0 arriva a quattro minuti dalla fine con Ramos che di tap-in ribadisce oltre la linea di porta la respinta di Drobny. Gialloneri che salgono a 71 punti in classifica, mentre l'Amburgo incassa il secondo ko di fila e rimane inchiodato a quota 34. Per i biancoblu non è ancora chiuso il discorso salvezza, visto che il Werder Brema terzultimo ora dista pericolosamente solo tre lunghezze.