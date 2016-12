Bundesliga: il Borussia non sa più vincere, cade il 'Gladbach

Prosegue il periodo negativo del Borussia Dortmund che non va oltre l'1-1 in casa con l'Augsburg nella 16esima giornata di Bundesliga. Per i gialloneri, quarti a quota 27, il gol di Dembelé risponde a Ji Dong-Won. L'Eintracht Francoforte sale al terzo posto in solitaria con 29 punti battendo 3-0 il Mainz con doppietta di Hrgota e rete di Barkok. Il Borussia Moenchengladbach, prossimo avversario della Fiorentina, perde 2-1 in casa col Wolfsburg.