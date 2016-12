Bundesliga, il Bayern vince al 90'

Ci è voluta la zampata di Lewandowski al 90' ma alla fine il Bayern Monaco è riuscito a superare in trasferta l' Hoffenheim per 2-1 nel secondo turno della Bundesliga. Di Volland e Mueller gli altri gol, con i padroni di casa (in superiorità numerica per 20') che hanno fallito un rigore sull'1-1. Pareggiano 1-1 sia il Wolfsburg (con in campo Perisic ) a Colonia che lo Schalke 04 (gran gol di Draxler ) col Darmstadt.

Alla Rhein-Neckar-Arena di Sinsheim l'Hoffenheim spaventa i campioni di Germania. Grande gara difensiva degli uomini di Gisdol, che passano subito in vantaggio grazie al gol più veloce nella storia della Bundesliga: calcio d'inizio, palla ad Alaba che sbaglia il retropassaggio e serve involontariamente Volland, Neuer battuto dopo 9 secondi. Cade dopo meno di una stagione e per pochi centesimi il record detenuto da Bellarabi del Bayer Leverkusen. Il Bayern fatica parecchio a riprendersi dallo shock iniziale ma pareggia al 41' con Thomas Muller, abile a ribadire in rete un velenoso sinistro di Douglas Costa ribattuto dal portiere Baumann. Al 73' gli ospiti restano in 10 per la seconda ammonizione di Boateng, che in barriera alza troppo il braccio e commette fallo da rigore: Polanski dal dischetto spara però sul palo. E al 90' arriva la beffa per l'Hoffenheim: strepitosa discesa di Douglas Costa, palla a Lewandowski che di destro insacca il 2-1. Sei punti in due gare per la squadra di Guardiola, che soffre ma vola a punteggio pieno.

Pareggi per Schalke 04 e Wolfsburg, con Draxler e Perisic titolari: le trattative per la loro cessione a Juventus e Inter sembrano ancora lontane dalla conclusione. Il trequartista che piace ai bianconeri va anche a segno nell'1-1 casalingo della squadra di Breitenreiter con la neopromossa Darmstadt. Gran gol di Draxler, che al 47' pareggia il vantaggio ospite di Rausch con un destro preciso all'angolino su assist di Di Santo. Perisic invece esce al 74' ed è proprio il suo sostituto, l'ex juventino Bendtner, a salvare il Wolfsburg da una sconfitta sul campo del Colonia. A parte il Bayern, l'unica a confermarsi a punteggio pieno è il Bayer Leverkusen, avversario della Lazio mercoledì nei playoff di Champions League: le Aspirine vincono 1-0 ad Hannover grazie alla geniale punizione del solito Cahlanoglu e salgono a 6 punti. Pioli è avvisato. Infine, colpaccio casalingo dell'Amburgo, che va sotto due volte contro lo Stoccarda, ma negli ultimi minuti firma il sorpasso per il 3-2 finale grazie alle reti di Lasogga al 39' e di Djourou al 44'.