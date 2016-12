Bundesliga: il Bayern vede il titolo, passeggiata Dortmund

A pochi metri dal traguardo. Il Bayern Monaco nella 31esima giornata di Bundesliga coglie un successo fondamentale in casa dell'Hertha Berlino, e ora in caso di vittoria tra sette giorni contro il Gladbach diventerebbe campione di Germania con due giornate d'anticipo. Subito dietro non molla di un centimetro il Dortmund di Tuchel, che liquida 3-0 lo Stoccarda. La prima retrocessa in Zweite Liga è l'Hannover.

Il Meisterschale numero 26 è sempre più vicino per i bavaresi, che all'Olympiastadion volano grazie alle reti di Vidal e Douglas Costa. Altro centro pesantissimo per il cileno dopo i due firmati nella semifinale di Champions: al 3' della ripresa Gotze serve al limite proprio l'ex Juventus, che piega le mani a Kraft con una cannonata che s'infila sotto la traversa. Al 79' è tutto da riconsiderare il piazzamento del portiere dell'Hertha sul tiro di collo pieno scoccato dal mancino di Douglas Costa, che da trenta metri firma il definitivo 2-0. Il Bayern scollina oltre quota 80 punti, mentre il Borussia Dortmund si porta a 74 dopo il 3-0 della Mercedes-Benz Arena. A fine primo tempo lo Stoccarda di Federico Barba (in piena lotta salvezza) è già sotto 2-0 (reti di Kagawa e del gioiellino Pulisic), con Mkhitaryan che al 56' sigilla il quattordicesimo risultato utile consecutivo in campionato per i gialloneri.



Prosegue il periodo nero del Wolfsburg (seconda sconfitta di fila dopo il 2-0 patito in casa contro l'Augsburg), mentre dopo quattordici stagioni l'Hannover deve far ritorno nella seconda divisione tedesca. Il pareggio 2-2 con l'Ingolstadt non basta ai rossi (ultimi in classifica con 22 punti) per evitare la retrocessione a tre giornate dal termine. Nell'ultima partita di giornata colpo del Leverkusen che vince 3-2 sul campo dello Schalke.