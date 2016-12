Bundesliga: il Bayern vede il titolo, il Borussia riparte

21:57 - Dopo il tracollo in Champions col Porto, il Bayern torna a vincere in Bundes. Nel 29esimo turno la squadra di Guardiola batte 2-0 in trasferta l'Hoffenheim grazie alla rete di Rode e all’autogol di Beck. A 5 gare dal termine il Bayern è a +13 sul Wolfsburg, impegnato domani con lo Schalke. Torna al successo anche il Dortmund che abbatte 3-0 il Paderborn. Il Leverkusen aggancia il terzo posto sconfiggendo 4-0 l’Hannover.

Il Bayern espugna la Wirsol Rhein-Neckar-Arena. A portare in vantaggio i bavaresi è Rode che al 38' infila la sfera in fondo al sacco con uno splendido destro a giro su passaggio di Lewandowski. L'Hoffenheim prova a reagire ma la squadra di Guardiola trova il radooppio al 93': Muller arriva sul fondo, mette in mezzo una sfera sulla quale interviene goffamente Beck che mette dentro nella porta sbagliata. Il Bayern, a +13 con una gara in più sul Wolfsburg, è ormai a un passo dalla conquista del Meisterschale. Si chiude con una vittoria la tormentata settimana del Borussia, quella in cui Klopp ha annunciato di voler lasciare a fine stagione. Il Dortmund torna al successo in Bundes col Paderborn. A portare in vantaggio i gialloneri è Mkhitaryan al 48' con un colpo di testa su assist di Aubameyang. L'ex Primavera del Milan raddoppia al 55' con un tocco sotto su assist di Ginter. Il tris porta la firma di Kagawa che deve solo appoggiare dentro il passaggio di Mkhitaryan. Tutto facile per il Leverkusen che travolge 4-0 l'Hannover: in gol Toprak, Brandt, Papadopoulos e Kiessling. Le 'aspirine' agganciano al terzo posto con 54 punti il Moenchengladbach che ieri ha pareggiato 0-0 con l'Eintracht. Il Mainz espugna 3-2 il campo del Friburgo mentre Herta-Colonia termina senza reti.