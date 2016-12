Bundesliga: il Bayern torna a volare, ma il Lipsia non molla

Il Bayern Monaco ritrova la forma , il Lipsia sbanca Darmstadt e resta in scia . La nona giornata in Bundesliga rilancia l'undici di Ancelotti che sbanca 3-1 Augsburg grazie alla coppia Lewandowski-Robben: dietro ai bavaresi non mollano i biancorossi di Hasenhuttl che battono il Darmstadt 2-0 grazie alla doppietta di Sabitzer. Crollano Brema (1-3 col Friburgo) e Wolfsburg (1-2 col Leverkusen), pari 0-0 tra Dortmund e Schalke .

Fa tutto la premiata ditta Robben-Lewandowski nel 3-1 del Bayern di Carlo Ancelotti ad Augsburg: il polacco e l'olandese si scambiano i ruoli alternando gol e assist, con l'ex Borussia Dortmund che al 19' raccoglie l'invito dell'ex Real Madrid e dopo un controllo in corsa batte Hitz per l'1-0. Passano due minuti e Robben raddoppia: assist di Lewa dalla riga di fondo, sinistro facile facile dell'olandese da sottoporta. Nella ripresa ancora Robben lancia Lewandowski che al 48' salta anche il portiere firmando il 3-0 prima del definitivo 3-1 di Koo Ja-Cheol al 67' dopo un batti e ribatti in area.



Tiene botta il Lipsia: a Darmstadt finisce 2-0 per i biancorossi di Hasenhüttl grazie alla doppietta fotocopia del neoentrato Sabitzer che al 57' e all'82’ batte sottomisura Esser raccogliendo gli inviti dalla destra di Werner e Burke. Frena ancora, invece, il Borussia Dortmund: al Westfalenstadion è solo 0-0 con lo Schalke, graziato al 53’ dalla traversa di Dembelé. Crolla il Werder Brema, affossato dal Friburgo che al Weserstadion si impone per 3-1 (a segno Philipp, Grifo e Abrashi, di Garcia il momentaneo 2-1) e inizia a vedere la zona Europa. Rimonta del Bayer Leverkusen in casa del Wolfsburg: sotto 1-0 per la rete di Arnold, le Aspirine ribaltano il match con le reti di Mehmedi e Jedvai al 79' e all'83'. Successo infine per 2-0 del Mainz sull'Ingolstadt (51' Malli, 85' Oztunali), sempre più inguaiato all'ultimo posto in classifica.