Bundesliga: il Bayern riparte, l'Hertha cala il poker

Il Bayern si laurea per la quinta volta consecutiva campione d'inverno, nonostante una raffica di assenti da far impallidire (da Robben a Ribery passando per Gotze, Alaba e Douglas Costa, fra gli altri). All'Allianz Arena l'Ingolstad vende cara la pelle, mantendo il match in equilibrio per oltre un'ora. Il primo tempo non è emozionante, soltanto Lewandowski ci prova e poco altro. La ripresa di Vidal dura solo sei minuti, quindi il cileno (protagonista di una prova piuttosto opaca) viene sostituito da Thiago Alcantara. Al 65' si sblocca la partita: lancio lungo di Boateng, uscita pessima di Ozcan che si fa saltare da Lewandowski per l'1-0. Dieci minuti dopo il raddoppio, firmato Lahm: grande azione di Muller e stoccata vincente del capitano del Bayern.





Vola al terzo posto l'Hertha Berlino, che travolge a domicilio il Darmstadt: Ibisevic apre dopo 12', Plattenhardt raddoppia a metà primo tempo, quindi ancora il bosniaco firma il tris ad inizio ripresa, prima del definitivo 0-4 di Kalou. Sfida interessante quella fra Wolfsburg e Amburgo: gli ospiti passano con Muller, bravo a ribattere in rete dopo una parata di Benaglio (clamoroso errore della difesa dei Lupi), quindi è Arnold, innescato da Vieirinha a realizzare il tap-in dell'1-1. Per i biancoverdi è un'occasione persa per restare nelle primissime posizioni. Stresso punteggio per Werder Brema-Colonia (reti di Vestergaard e Svento). Infine, grazie al gol di Schmid, arrivano tre punti importanti per l'Hoffenheim che abbandona l'ultima posizione: 1-0 all'Hannover.

Chiude il programma del sabato la sfida delle deluse europee, buttate fuori nel girone delle italiane: il Bayer, nonostante l'ottimo pareggio col Barcellona, si è dovuto accontentare dell'Europa League, mentre il 'Gladbach è uscito da tutto. E che il Leverkusen stia meglio degli avversari lo si capisce quasi subito: minuto 26, corner di Hilbert e colpo di testa di Kiessling per il vantaggio dei padroni di casa. La reazione del Borussia non arriva, così nella ripresa le "aspirine" dilagano: al 63' Hernandez controlla in area, salta due uomini e deposita in rete, poi al 66' ancora Kiessling cala il tris con un altro gran colpo di testa su calcio d'angolo, infine il Chicharito tra il 75' e il 76' completa il suo hat-trick con un destro a giro dal limite e un tocco facile facile su assist di Bellarabi.