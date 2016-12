Bundesliga: il Bayern non stecca, steso il Wolfsburg

Dopo il pari di Torino contro la Juventus in Champions League, il Bayern Monaco ritrova la vittoria in Bundesliga vincendo sul difficile campo del Wolfsburg. La squadra di Guardiola, che tiene in panchina Vidal per tutti i 90 minuti, soffre per circa un'ora, coi padroni di casa che si rendono pericolosi con Kruse e Schafer nella prima frazione, e poi con Draxler in avvio di ripresa. Al 66' i patemi del Bayern finiscono quando Coman si avventa su un pallone a campanile in piena area dopo un tiro contratto di Lewandowski, e col piatto destro trafigge un non perfetto Casteels. Poco dopo, al 74', il Bayern fa 2-0 con una perla di Lewandowski che, dopo i 5 gol del match d'andata, realizza al volo di esterno destro sulla sponda di petto di Ribery. Ancora bravo Coman ad innescare l'azione con un cross da destra. Nel finale Neuer ha ancora spazio per negare il gol a Kruse. Il Bayern sale a 62 punti mentre il Wolfsburg resta a 31 punti e vede allontanarsi l'Europa.



Nelle altre gare il fanalino di coda Hannover vince 2-1 a Stoccarda con doppietta del difensore Schulz, l'Amburgo pareggia 1-1 in casa con l'Ingolstadt (Hinterseer replica a Drmic) mentre il Werder Brema raggiunge il Darmstadt sul 2-2 grazie al gol all'89' dell'intramontabile Claudio Pizarro.