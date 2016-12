Bundesliga: il Bayern cade a Dortmund, ora comanda il Lipsia

Il Borussia Dortmund parte a razzo e sblocca il risultato all'11': Goetze entra in area dalla destra e mette in mezzo un pallone rasoterra sul quale Aubameyang si fa trovare pronto, deviazione in spaccata col sinistro e Neuer battuto. Il Bayern sbanda paurosamente di fronte alle folate dei gialloneri, vicini al raddoppio già al 20': la girata al volo di Goetze, però, trova pronto Neuer. La squadra di Ancelotti cambia registro nel secondo tempo e inizia a farsi vedere dalle parti di Burki: dopo un gol giustamente annullato a Ribery per fuorigioco (55') i bavaresi sfiorano il pari cinque minuti più tardi con un sinistro da fuori di Xabi Alonso che centra la traversa con Burki immobile al centro dei pali.



Il Borussia aspetta e riparte in contropiede: e quando al 71' Aubameyang può presentarsi tutto solo davanti a Neuer il raddoppio sembra cosa fatta, ma stavolta il sinistro dell'attaccante gabonese è debole e centrale, e Neuer si salva. L'ultimo brivido al 93' quando Lewandowski, su cross di Hummels, incorna a lato da due passi: ma il polacco era in fuorigioco, il gol sarebbe stato comunque annullato. Finisce 1-0 per il Borussia e a fare festa - oltre ai tifosi gialloneri letteralmente impazziti di gioia - è il Lipsia, matricola terribile che da stasera guarda tutti dall'alto in basso. La Bundesliga ha un nuovo padrone.



Nelle partite disputate nel pomeriggio spicca il successo esterno del Colonia che vince 2-1 sul campo del Borussia Moenchengladbach grazie a una rete di Risse al 91'. L'Hertha Berlino non va oltre lo 0-0 ad Augsburg e ora l'Hoffenheim, impegnato domani in casa contro l'Amburgo fanalino di coda, ha la ghiotta occasione di conquistare il terzo posto solitario. Terza vittoria nelle ultime quattro partite per lo Schalke che passa 1-0 a Wolfsburg: match winner Goretzka all'82'. Completano il quadro il rotondo successo del Mainz sul Friburgo (4-2) e la prima gioia stagionale dell'Ingolstadt (1-0 a Darmstadt).