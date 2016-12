Bundesliga: fuga Bayern, Dortmund ancora ko

19:32 - Il Bayern Monaco prende il largo in Bundesliga dopo la 7.a giornata mentre per il Borussia Dormund è sempre più crisi. All'Allianz Arena la squadra di Guardiola travolge 4-0 l'Hannover con doppiette di Lewandowski e Robben e si porta a +4 sull'Hoffenheim, ora secondo da solo dopo il successo per 2-1 sullo Schalke 04, cui non basta la rete di Huntelaar. Lontano il Borussia di Immobile, entrato nel finale della gara persa in casa 1-0 con l'Amburgo.

I gialloneri di Klopp, a punteggio pieno in Champions League con due vittorie (e due gol di Immobile), infilano la quarta gara senza vittorie in campionato e ora sono già a 10 punti di distanza dal Bayern. L'Amburgo di Behrami, grazie al gol nel primo tempo del bomber Lasogga, centra invece il primo successo, lascia l'ultimo posto e supera il Werder Brema, fermato sull'1-1 in casa dal Friburgo. Perde terreno dalla vetta anche il Bayer Leverkusen dopo il 2-2 interno contro la matricola Paderborn: gli ospiti, due volte in vantaggio, vengono raggiunti dalla rete in pieno recupero di Bellarabi che consente al Bayer di incassare un punto (meno 5 dal Bayern).