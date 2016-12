Bundesliga: flop Bayern, il Dortmund vince e va a -5

Basta dare uno sguardo ai numeri per comprendere appieno l'impresa del Mainz. Per la corazzata Bayern, infatti, si tratta della prima sconfitta stagionale all'Allianz Arena dove finora in Bundesliga aveva sempre vinto conquistando 33 punti su 33. Complessivamente la squadra di Guardiola incassa la quarta sconfitta in gare ufficiali in questa stagione: a stenderla in precedenza c'erano riusciti solo il Wolfsburg in Supercoppa di Germania, l'Arsenal in Champions e il Borussia Moenchengladbach in campionato. Il successo del Mainz prende corpo al minuto 86 quando Cordoba trafigge Neuer con un gran destro dal limite. In precedenza era stato Robben al 64', con un bel sinistro, a pareggiare il gol iniziale della formazione di Schmidt firmato al 26' da Samperio. La caduta del Bayern è un'iniezione di fiducia per la Juventus, che dovrà imitare il Mainz andando a vincere all'Allianz Arena per centrare la qualificazione ai quarti di Champions, e ridà speranze al Borussia Dortmund che, grazie ai gol di Ramos e Durm, vince 2-0 a Darmstadt e sale a -5 dai bavaresi. Sabato, vincendo lo scontro diretto in programma alle 18.30 al Westfalenstadion, i gialloneri di Tuchel andrebbero addirittura a -2 riaprendo una Bundesliga che sembrava stra-chiusa.



La 24a giornata regala spunti interessanti anche nella corsa al terzo posto. L'Hertha Berlino batte 2-0 l'Eintracht Francoforte (reti di Weiser e Kalou) e tiene a -3 il Main e il Borussia Moenchengladbach che rifila un pesante 4-0 allo Stoccarda. Soffre ma vince anche lo Schalke che piega 3-2 l'Amburgo in rimonta (a segno anche Huntelaar) mentre è crisi nera per il Bayer Leverkusen che perde 4-1 in casa contro il Werder Brema (tripletta di Pizarro) e incassa la terza sconfitta consecutiva. Ora le Aspirine sono a -4 dalla zona Champions. Torna a sperare nella salvezza l'Hoffenheim che batte 2-1 l'Augsburg.