Bundesliga: festa Bayern, è campione di Germania

Il Bayern Monaco è campione di Germania. Il Wolfsburg cade 1-0 sul campo del Borussia Monchengladbach (gara decisa da un gol di Kruse al 90') e permette alla squadra di Guardiola di festeggiare il titolo con quattro giornate di anticipo: sono 15 infatti i punti di vantaggio del Bayern, a cui sabato è bastato un gol di Schweinsteiger per piegare l'Hertha Berlino. Per i bavaresi si tratta del 25esimo Meisterschale della loro storia, il terzo consecutivo.

Il gol che regala i tre punti al Borussia Monchengladbach e stende il Wolfsburg, reduce dall'eliminazione ai quarti di Europa League per mano del Napoli, arriva una manciata di secondi prima del 90': il merito è di Kruse che, su sponda di Johnson, approfitta di una dormita della difesa della squadra di Hecking e trafigge Arnold in uscita. Per il Borussia è una rete pesantissima: la squadra di Favre, infatti, sale al terzo posto in classifica scavalcando il Bayer Leverkusen e portandosi a -4 proprio dal Wolfsburg a quattro giornate dal termine della Bundesliga. Ma a festeggiare più di tutti è il Bayern di Pep Guardiola che si laurea campione di Germania per il terzo anno consecutivo e ora potrà interamente concentrarsi sulla doppia semifinale di Champions League contro il Barcellona.