Bundesliga: doppio Aubameyang, il Dortmund c'è

Tre gol di Lewandowski nel 6-0 del Bayern Monaco all’esordio stagionale contro il Werder Brema, due di Aubameyang nel 2-1 del Borussia Dortmund contro il Mainz: la Bundesliga inizia dunque ancora nel segno del capocannoniere 2015-16 e del suo vice, il gabonese re del Westfalenstadion che replica al polacco dei bavaresi firmando una doppietta con un colpo di testa ravvicinato al 17’ del primo tempo e una rete su rigore all’89’ (del giapponese Muto al 92’ la rete del Mainz che fissa il risultato sul 2-1).



Parte bene anche il Wolfsburg, unica squadra a vincere fuori casa: Didavi al 35’ con un preciso sinistro e Rodriguez all’89’ direttamente su punizione sono gli autori del 2-0 sul campo dell’Asburgo. Stesso risultato, ma tra le mura amiche, per il Colonia, che al RheinEnergieStadion si impone per 2-0 sul Darmstadt grazie alle reti di Risse all’11’ e Modeste al 61’, mentre l’Eintracht Francoforte resiste in dieci all’arrembaggio dello Schalke difendendo negli ultimi dieci minuti in inferiorità numerica l’1-0 siglato di forza da Meier all’11’. Unico pareggio quello tra Amburgo e Ingolstadt: al vantaggio casalingo segnato al 30’ con un destro dal limite da Wood risponde Hinterseer, servito involontariamente al 79' da un disimpegno errato di Cleber.



Nel big match della prima giornata di Bundesliga il Borussia Monchengladbach supera 2-1 il Bayer Leverkusen. I bianconeri di Schubert, che hanno conquistato l'accesso alla fase a gironi di Champions League, sbloccano il risultato nel recupero del primo tempo con Ahn che sfrutta uno sciagurato retropassaggio di testa di Tah e si invola per firmare l'1-0. Il Leverkusen pareggia all'80 col finlandese Pohjanpalo che realizza di testa a porta vuota su sponda di Wendell. L'equilibrio dura poco perchè all'85' il Monchengladnach trova il gol vittoria con Stindl, smarcato a tu per tu col portiere da un assist illuminante di Torgan Hazard.