Bundesliga: Di Matteo è il nuovo allenatore dello Schalke 04

11:11 - Roberto Di Matteo è il nuovo allenatore dello Schalke 04. A comunicarlo, è la stessa società tedesca sul proprio profilo Twitter. L'italiano è il successore del tedesco Jens Keller, esonerato dopo la sconfitta in Bundesliga contro l'Hoffenheim. Dopo l'esperienza al Chelsea seguita da quasi due anni di inattività, il tecnico, cresciuto in Svizzera, torna sulla panchina di un club importante.

L'ultima gara da allenatore per Di Matteo, risale al 21 novembre 2012. Il suo Chelsea perde 3-0 contro la Juventus nella fase a gironi di Champions League. Al suo posto arriverà Rafa Benitez. Il 44enne di Sciaffusa naturalmente è ancora molto apprezzato dai tifosi dei Blues, vista la conquista della Champions, unica della storia del club inglese, nella stagione 2011-12. Nello stesso anno, l'allenatore porta a casa anche una FA Cup. Ora Di Matteo ha il compito di risollevare lo Schalke 04, undicesimo in campionato a meno 9 dalla capolista Bayern Monaco. In Champions League, i tedeschi sono secondi, insieme al Maribor, nel proprio gruppo a quota 2 punti. Guida il girone proprio il Chelsea: l'italiano potrà riaffrontare la sua ex squadra il prossimo 25 novembre alla Veltins-Arena.