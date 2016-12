Bundesliga: derby al Borussia, 3-2 allo Schalke

In un Signal Iduna Park gremito e caldissimo, il Borussia non perde l'occasione per salire a 29 punti in 12 giornate e prova a tenere sotto pressione la prima della classe, che dista solo cinque punti nonostante un ruolino di marcia da schiacciasassi (11 vittorie e un pareggio). Il Dortmund merita i tre punti perché gioca meglio, ma lo Schalke è nel complesso bravo a reggere l'urto della squadra di Tuchel e a rimanere in gara fino 90'.



Ad aprire le marcature è Shinji Kagawa alla mezzora con un preciso colpo di testa su assist dalla destra di Ginter. Passano però solo tre minuti e Leroy Sané, talentuosa ala classe '96, mette in mezzo un gran pallone per Huntelaar che non sbaglia. I padroni di casa si riversano nella metà campo avversaria e al 43' trovano il 2-1 su azione d'angolo: corner di Mkhitaryan, incornata di Ginter e nuovo vantaggio giallonero.



La ripresa si apre con il tris del Borussia: è Aubameyang a finalizzare con un piatto all'angolino la perfetta assistenza di Gonzalo Castro, per il 3-1 della squadra di Tuchel. Il Dortmund soffre però fino al fischio conclusivo, perché al 71' ancora Huntelaar, con uno splendido pallonetto ai danni di Burki, fissa il 3-2 della speranza per lo Schalke. Niente da fare, il Borussia trova la nona vittoria in Bundesliga e sale a 29 punti; Aubameyang, invece, aggancia Lewandowski in vetta alla classifica marcatori con 14 centri.