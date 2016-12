Bundesliga: cinquina Bayern, Dortmund al tappeto

Il Bayern Monaco batte 5-1 il Borussia Dortmund ed è già fuga per gli uomini di Guardiola in Bundesliga, dopo sole otto giornate. Il vantaggio sui gialloneri sale a sette punti. Tutto facile per i bavaresi, decidono le doppiette di Muller e Lewandowski, in rete anche Goetze, Per il Dortmund l'unica rete porta la firma di Aubameyang. Passo falso dello Schalke in casa, a far festa è il Colonia (3-0). Solo 1-1 per il Leverkusen contro l'Augsburg.

Se serviva una conferma sulla squadra favorita per vincere le Bundesliga eccola servita. All'Allianz Arena i campioni in carica del Bayern Monaco non lasciano scampo al Borussia Dortmund. Il match lo sblocca Muller al 26', scatto sul filo del fuorigioco e rete. Ancora l'attaccante della nazionale tedesca dal dischetto raddoppia al 35'. Un minuto dopo è Aubameyang a riaprire la contesa finalizzando una ripartenza dei gialloneri. Nella ripresa però sale in cattedra Lewandowski che conferma il suo ottimo momento di forma con una doppietta alla sua ex squadra (46' e 58'). Goetze al 66' fissa il punteggio sul 5-1 finale.



A favorire la fuga del Bayern (più sette sul Dortmund), ci pensano anche le altre rivali. Lo Schalke viene travolto in casa dal Colonia per 3-0 e il Leverkusen non va oltre l'1-1 in casa contro l'Augsburg, una papera di Leno porta in vantaggio gli ospiti, Bellarabi al 39' sigla il pari, mentre Calhanoglu dal dischetto fallisce il possibile 2-1.