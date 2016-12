Bundesliga, botta e risposta Bayern-Moenchengladbach su Twitter

Il piccolo miracolo del Borussia Moenchengladbach, che ha inflitto la prima sconfitta stagionale in Bundesliga al Bayern Monaco, ha avuto una eco anche su Twitter. Dopo il gol del 3-0, l'account ufficiale dei bavaresi ha twittato: "Possiamo rigiocare la ripresa, per favore?" e poco dopo è arrivata pronta la risposta del Borussia: "Impossibile". Uno sfottò in salsa tedesca che ha scatenato i fan del 'Gladbach.