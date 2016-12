Bundesliga: Borussia Dortmund ko, crisi senza fine

20:56 - E’ senza fine la crisi del Borussia Dortmund, prossimo avversario della Juve agli ottavi di Champions, che perde 2-1 sul campo del Werder Brema e precipita al penultimo posto in classifica scavalcata proprio dai diretti avversari. Il Wolfsburg batte 2-1 il Colonia in rimonta. Il Bayer Leverkusen non va oltre l’1-1 in casa con l’Eintracht ma, complice il ko del Borussia Moenchengladbach, sale da solo al terzo posto. Frena lo Schalke con l'Amburgo.

Davvero impressionante il ruolino di marcia in Bundesliga del Borussia Dortmund, che chiude il 2014 con un bilancio di 4 vittorie, 3 pareggi e ben 10 sconfitte l'ultima delle quali sul campo del Werder Brema. Un ko pesantissimo che costa il penultimo posto in classifica ai gialloneri. L'equilibrio a Brema si spezza già al 3' quando Selke, su lancio di Garcia, buca l'altissima difesa del Dortmund e batte Langerak con un destro a giro. Quasi in fotocopia il raddoppio del Werder al 62': travolgente discesa sulla destra di Selke, palla in mezzo per Bartels che insacca senza problemi. Il Borussia reagisce e accorcia le distanze con un colpo di testa in tuffo di Hummels su corner di Gundogan, ma non basta. Nei quartieri alti della classifica la giornata sorride al Bayer Leverkusen che non va oltre l'1-1 in casa contro l'Eintracht Francoforte (pareggio di Bellarabi all'83') ma festeggia il terzo posto solitario grazie al contemporaneo ko del Moenchengladbach, battuto 2-1 dall'Augsburg: in vantaggio al 3' grazie a un rigore trasformato da Kruse, il Borussia subisce la rimonta dei padroni di casa firmata Feulner (20') e Bobadilla (51'). Rallenta lo Schalke, fermato sullo 0-0 dall'Amburgo. Finisce a reti bianche anche Stoccarda-Paderborn.



Giornata ancora una volta positiva per il Wolfsburg, che blinda ulteriormente il secondo posto alle spalle dell'inarrivabile Bayern grazie al 2-1 interno contro il Colonia. Alla Volkswagen Arena gli ospiti passano in vantaggio all'11' grazie a Maroh, che fulmina un non irreprensibile Benaglio sul primo palo; appena cinque minuti dopo però i biancoverdi pareggiano con il colpo di testa di Dost, che svetta sul perfetto cross di Jung e fa secco Horn. Il gol della partita arriva al 78', e ancora una volta a siglarlo è Naldo: il difensore brasiliano inzucca su un calcio d'angolo di De Bruyne e regala alla formazione di Hecking altri tre punti. Il Wolfsburg sale a 34 lunghezze e mantiene invariato il vantaggio sul Leverkusen (+ 6): Natale di festa in casa biancoverde.