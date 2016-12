Bundesliga: Bayern vicino al titolo, Schalke al tappeto

All'Allianz Arena Guardiola manda in campo dal primo minuto Coman, Goetze e Douglas Costa alle spalle di Lewandowski. Lo Schalke di Breitenreiter risponde col tridente composto da Sané, Huntelaar e Choupo-Moting. Ritmi bassi nel primo tempo: al 30' Fahrmann compie un miracolo su un colpo di testa di Lewandowski. Benatia poi si supera anticipando all'ultimo Huntelaar, pescato a tu per tu con Neuer. Nella ripresa il Bayern torna in campo con tutt'altro spirito e Vidal sfiora il vantaggio al 52' con un sinistro a fil di palo. Due minuti dopo arriva il gol firmato da Lewandowski che, pescato in leggero fuorigioco dal cileno ex Juve, si gira in un fazzoletto e beffa Fahrmann. Al 65' l'attaccante polacco trova il raddoppio con un colpo di testa vincente sul perfetto cross di Rafinha. Il tris è servito al 73' con Vidal che deposita in rete l'assist di Ribery. Nel finale gli ospiti provano a riaprire l'incontro ma Neuer salva tutto sul destro di Belhanda. Per il Bayern matura così la quinta vittoria di fila in Bundes e per il titolo, a 4 giornate dal termine, manca solo la certezza matematica. Tra le altre gare odierne spicca la vittoria per 3-0 del Bayer Leverkusen sull'Eintracht: le reti, tutte nella ripresa, portano la firma di Kampl (con una gran botta al volo da fuori area), Brandt e Bellarabi. Le Aspirine salgono a 51 punti scavalcando l'Herta, fermo a 49, al terzo posto. Per la squadra di Dardai matura contro l'Hoffenheim la seconda sconfitta nelle ultime tre gare: decisivi i gol di Schar e Uth che rimontano al vantaggio dell'Herta firmato da Stark. Periodo nero, infine, per il Wolfsburg che, dopo l'eliminazione dalla Champions, perde 3-2 a Brema nonostante i gol di Guilavogui e Dost. Il Werder, terzultimo in classifica, incassa un successo prezioso in chiave salvezza grazie alle reti di Pizarro su rigore, Bartels e Yatabaré