Bundesliga: Bayern stoppato, solo 1-1 con lo Schalke

Si ferma la marcia del Bayern Monaco che all'Allianz Arena non va oltre l'1-1 con lo Schalke 04: in vantaggio grazie a Lewandowski, la squadra di Ancelotti viene raggiunta da una punizione di Naldo complice una papera di Neuer. Show dell’Hoffenheim che conserva il terzo posto battendo 4-0 il Mainz. Successi in casa anche per Hertha Berlino (1-0 sull'Ingolstadt), Colonia (1-0 sul Wolfsburg) e Borussia Moenchengladbach (3-0 sul Friburgo).