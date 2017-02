Bundesliga: Bayern stoppato, ma il Lipsia cade

Si ferma la marcia del Bayern Monaco che all'Allianz Arena non va oltre l'1-1 con lo Schalke 04: subito in vantaggio grazie a Lewandowski, la squadra di Ancelotti viene raggiunta da una punizione di Naldo complice una papera di Neuer. Della frenata dei bavaresi, però, non approfitta il Lipsia: la squadra allenata da Hasenhuttl perde 1-0 in casa del Borussia Dortmund che fa festa grazie al 17esimo gol stagionale in Bundesliga di Aubameyang.