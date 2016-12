Bundesliga: Bayern solo 1-1, poker di Aubameyang

Passo falso del Bayern Monaco che non va oltre il pari 1-1 in casa contro l'Hoffenheim. Nel finale la formazione di Ancelotti, che ora rischia di essere raggiunta in vetta dal Lipsia, è stata frenata dai pali di Hummels e Mueller. Vittoria larga per il Borussia Dortmund (5-2 ad Amburgo) con Aubameyang che si è fatto perdonare la notte brava in Italia con quattro gol e un assist. Doppietta per Mario Gomez nella vittoria del Wolfsburg.