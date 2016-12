Bundesliga: Bayern senza freni e Wolfsburg da sballo

Non conosce ostacoli la corsa del Bayern Monaco. La squadra di Guardiola vince 3-1 a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04 , brinda alla 12esima vittoria in Bundesliga in 13 giornate e vola in fuga portandosi a +8 sul Borussia Dortmund, sconfitto con un secco 3-0 dall'Amburgo nell'anticipo del venerdì. Le reti dell'ennesimo successo dei bavaresi portano la firma di Alaba, Javi Martinez e Muller. Allo Schalke non basta il pari momentaneo di Meyer.

Alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen il risultato si sblocca dopo 9 minuti ed è il Bayern a passare in vantaggio con un pizzico di fortuna: su una respinta corta della difesa dello Schalke dopo un corner, Alaba lascia partire un sinistro di prima intenzione che sbatte contro Goretzka, si impenna e termina sotto l'incrocio sul palo più lontano senza che Fahrmann possa intervenire. Sembra il preludio a una partita tutta in discesa per la squadra di Guardiola che tre minuti dopo sfiora subito il raddoppio con un destro di Lewandowski fuori di pochissimo. Ma lo Schalke non vuole recitare la parte della vittima sacrificale, reagisce e pareggia al 17' con un destro non irresistibile di Meyer sul quale Neuer si fa sorprendere. Il Bayern fatica a riprendersi ma nel secondo tempo accelera. Al 69' arriva il 2-1: cross dalla destra di Robben e colpo di testa vincente di Javi Martinez. Lo Schalke accusa il colpo e al 92' la squadra di Guardiola chiude i conti: Kimmich lancia in profondità Muller che segna con un destro a incrociare per il definitivo 3-1. Nelle altre partite della 13esima giornata il Wolfsburg approfitta del passo falso del Borussia Dortmund per portarsi a -5 dal secondo posto: i biancoverdi sconfiggono con un rotondo 6-0 il Werder Brema e salgono a 24 punti. Il protagonista è Kruse, autore di una doppietta. Vincono anche Borussia Moenchengladbach e Bayer Leverkusen, eurorivali di Juventus e Roma: la squadra di Schubert batte 2-1 l'Hannover, i rossoneri passano 3-1 a Francoforte.