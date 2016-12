Bundesliga: Bayern Monaco in fuga, crolla il Dortmund

Al Bayern Monaco basta un gol su rigore di Muller al 40' per chiudere la pratica con l'Hannover (1-0). Con questo successo gli uomini di Guardiola vanno in fuga in Bundesliga, complice la sconfitta del Dortmund, battuto 2-1 a Colonia. Vittoria esterna per il Leverkusen, l'1-0 con l'Ingolstadt porta la firma del Chicharito Hernandez. L'Eintracht s'impone 2-1 sul Werder. Colpo in trasferta dell'Augsburg: 1-0 ad Amburgo. Wolfsburg ko a Stoccarda.